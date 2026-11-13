Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" прошла в Москве

В Москве состоялась кинопремия "Бриллиантовая бабочка", и победа в номинации "Лучший актер второго плана" уезжает в Беларусь.

Статуэтку, которую украшают 5 тыс. "бриллиантов" получил начинающий актер Роман Наумович за роль в фильме "Переломный момент".

Расскажем, какие еще работы от Беларуси сражались за звание "лучшие".

Евразийский "Оскар"

Кинопремию "Бриллиантовая бабочка" называют евразийским "Оскаром". Проводят второй год подряд, и, по словам организаторов, ее главная миссия - показать, чем живут и что волнует сегодня народы Большой Евразии. Репертуар многообразный: военные и спортивные драмы, любовные и семейные истории и даже научная фантастика.

3 фильма от Беларуси на кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

В финал прошла 41 картина из 19 стран мира. Именно они боролись за звание быть "лучшими" в 12 номинациях. География обширная: от Европы до Латинской Америки, от Азии до Африки. Беларусь представила сразу три работы. Фильм "Одно на двоих" - реальная история двух военных летчиков. Во время учебного полета они увели аварийный самолет от жилых кварталов на пустырь и погибли. Поэтому история очень личная и эмоционально сложная. Вторая картина - социальная драма "Классная". История молодой учительницы, ее первые взлеты и падения, ошибки, слезы, любовь и маленькие победы, которые постепенно перерастают во что-то важное и большое.

Кирилл Халецкий, режиссер фильма "Классная":

"Меня радует и трогает, что этот фильм очень тепло воспринимают люди по всему миру. Мы с ним были во Вьетнаме, много путешествовали по России, были в Казахстане. Мне по-особенному трепетно и тепло, потому что фильм не рассказывает про какого-то супергероя. Он об обычном молодом человеке, ее первых шагах, про простых людей, про простых белорусов".

Премия "Лучший актер второго плана" у Беларуси!

"Переломный момент" - это уже молодежная спортивная драма. О силе характера, умении подниматься после падений и, в первую очередь, о вере в себя, в команду и в свою мечту. Для 17-летнего Романа Наумовича это дебют в кино. И очень удачный. "Бриллиантовая бабочка" за мужскую роль второго плана уезжает в Беларусь.

Роман Наумович, победитель в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" кинопремии "Бриллиантовая бабочка":

"Сразу дебют и первая награда одновременно, это просто взрыв мозга какой-то! Сложный вид спорта, но очень красивый. Мне за три дня надо было освоить и академическую лодку, и своего персонажа, и познакомиться с командой".

Приз за вклад в мировой кинематограф получает легендарная Алиса Фрейндлих. Лучшим фильмом кинопремии "Бриллиантовая бабочка" становится картина "Август".