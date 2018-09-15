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"Классика - это классно" - в эфире телеканала "Беларусь 3"

Из филармонии в студию 600 на Макаенка и экраны телевизоров. Концертный абонемент "Классика - это классно" с сегодняшнего дня в эфире главного медиахолдинга страны на телеканале "Беларусь 3". Автором детского развлекательно-образовательного цикла стал заслуженный артист России, главный дирижер и художественный руководитель камерного оркестра Беларуси Евгений Бушков. В ближайших выпусках юным слушателям представят нотные сказки, музыку стран мира и даже поединок композиторов. На запись одной 52-минутной серии затрачен полный съемочный день. Особенностью проекта стала первая запись живого звука в телепавильоне 600.

Премьерный выпуск проекта станет первой музыкальной телепередачей, в которой прозвучит цикл Михаила Броннера "Детский уголок" и "Приключение в Империи струн и смычков" Ефима Подгайца. Юных меломанов "Классика - это классно" приглашает к экранам сегодня в 17:05 на "Беларусь 3".

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