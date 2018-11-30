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Классика и рок встретились на сцене Дворца Республики

Новыми музыкальными эмоциями сегодня заряжал Президентский оркестр. На сцене Дворца Республики зрители увидели и услышали виртуозное сочетание, казалось бы, несочетаемого - классики и рока.

Бессмертные хиты прошлого столетия - "We are the champions" и "Nothing else matters" - в уникальной симфонической обработке. Скрипка, электрогитара и перкуссия - в миксовом звучании этих инструментов сегодня не только играл Шопен и Моцарт, но и гремел Queen.

Встреча классики и рока - далеко не единственный эксперимент Президентского оркестра. Еще в 2012 музыканты первыми в стране стали развивать симфороковые проекты.

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