Классика Международного фестиваля Юрия Башмета вновь покорила подземное пространство

Ночью на станции метро "Петровщина" прошел концерт с участием оркестра Ростислава Кримера и солистов Большого театра оперы и балета. Но уже в новом формате. Версия 2.0 стала модной. Подробности в репортаже Лидии Заблоцкой.

Второй раз за всю историю метрополитена вагон становится сценической декорацией

Ночной music metropolitan вновь на фестивале Башмета. За рекордные два часа здесь установили сцену и партер на 400 мест, а квитки раскупили за рекордные 40 минут. Увидеть таким оживленным вход на станцию метро "Петровщина" в половину второго ночи можно только в Новый год. И уже не пассажиры, а сотни зрителей собрались здесь заранее. Несмотря на 1 градус тепла.





Такой проект не в новинку публике. Если год назад здесь удивляли разноплановостью (играли народную музыку на цимбалах и пели оперу), то сегодня ночь классики в метро реформатировали в фешен-показ. Подиумом стала сама платформа. А музыкальное сопровождение обеспечили солисты фестиваля. Международный East-West Chamber Orchestra.

Более четырех десятков моделей - от юных красавиц до финалисток конкурса "Мисс Беларусь" - продефилировали в вечерних нарядах под всемирно известные "Вальс цветов", "Либертанго" и "Серенаду".

Дипкорпус представил наряды белорусского дизайнера из Кобрина

Показали и национальный колорит - через дружбу и красоту дипломатического корпуса. Послы из Швеции, Австрии, Великобритании, Эстонии и Турции примерили белорусские образы. Дизайнерская коллекция из Кобрина эксклюзивно для модного показа.





Солисты Большого театра выступили на ночном концерте. Как и положено на мировых показах, между выступлениями музыкальные паузы. Услышать 17-минутное произведение от оперной дивы Большого Маргариты Левчук и насладиться профессиональным балетом в метро - такое возможно только раз в году.

Ночной концерт в метро покажут на "Беларусь 3" 19 октября