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Классика в джазовой обработке - в Художественной галерее Савицкого в Минске
Классика в джазовой обработке. Бах, Моцарт, Шопен, Монюшко в исполнении рояля, контрабаса и ударных сегодня - в Художественной галерее Савицкого в Минске. В рамках выставки живописи - Классик-джаз трио представит программу "Новая классика". В программе - произведения разных музыкальных эпох.
Мы меняем ритм, мы меняем немножко гармонию. Это наши все версии, но они абсолютно узнаваемы и, мне кажется, очень притягательны. В наше время они способны доставить удовольствие любителям самой разной классической музыки и в то же время привлечь людей, которые, может быть, даже не представляют, как прекрасен мир классической музыки и филармонических залов.
Декорации концерта - экспозиция под названием "О далеком и близком" - проект, подготовленный художниками, работающими в направлении "реализм". Создадут антураж вечера несколько десятков работ в жанрах портрет, натюрморт, пейзаж, тематическая картина.
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