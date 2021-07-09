Классика в джазовой обработке - в Художественной галерее Савицкого в Минске

Мы меняем ритм, мы меняем немножко гармонию. Это наши все версии, но они абсолютно узнаваемы и, мне кажется, очень притягательны. В наше время они способны доставить удовольствие любителям самой разной классической музыки и в то же время привлечь людей, которые, может быть, даже не представляют, как прекрасен мир классической музыки и филармонических залов.

Татьяна Старченко, солистка Белорусской государственной филармонии, художественный руководитель "Музыкальной гостиной"