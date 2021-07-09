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Классика в джазовой обработке - в Художественной галерее Савицкого в Минске

Классика в джазовой обработке. Бах, Моцарт, Шопен, Монюшко в исполнении рояля, контрабаса и ударных сегодня - в Художественной галерее Савицкого в Минске. В рамках выставки живописи - Классик-джаз трио представит программу "Новая классика". В программе - произведения разных музыкальных эпох.



Мы меняем ритм, мы меняем немножко гармонию. Это наши все версии, но они абсолютно узнаваемы и, мне кажется, очень притягательны. В наше время они способны доставить удовольствие любителям самой разной классической музыки и в то же время привлечь людей, которые, может быть, даже не представляют, как прекрасен мир классической музыки и филармонических залов.
Татьяна Старченко, солистка Белорусской государственной филармонии, художественный руководитель "Музыкальной гостиной"


Декорации концерта - экспозиция под названием "О далеком и близком" - проект, подготовленный художниками, работающими в направлении "реализм". Создадут антураж вечера несколько десятков работ в жанрах портрет, натюрморт, пейзаж, тематическая картина.


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