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Клип Uno группы Little Big набрал на YouTube более 10 млн просмотров

Клип Uno группы Little Big набрал на YouTube более 10 млн просмотров

Клип на песню Unо, с которой группа Little Big будет представлять Россию на международном конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме, набрал на видеохостинге YouTube более 10 млн просмотров. С момента публикации ролик занимает 1 место во вкладке "В тренде" видеохостинга.

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