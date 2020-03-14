Клип Uno группы Little Big набрал на YouTube более 10 млн просмотров

Клип на песню Unо, с которой группа Little Big будет представлять Россию на международном конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме, набрал на видеохостинге YouTube более 10 млн просмотров. С момента публикации ролик занимает 1 место во вкладке "В тренде" видеохостинга.



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