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Книгоиздатели отмечают рост популярности букинистических магазинов
В преддверии 26-й Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая традиционно пройдет в первой декаде февраля, книгоиздатели и книжная торговля обращаются к итогам 2018-го и отмечают новые тенденции. Прошлый год можно занести в актив (вырос тираж изданных и проданных книг). Один из трендов - сокращение тиража отдельных изданий. Все больше книг выходят в свет в количестве от 50 до 200 экземпляров и почти сразу становятся уникальными раритетами. Отчасти и с этим эксперты связывают рост популярности букинистических магазинов. Евгений Каллаур продолжит.
В наше время, если издание не стало бестселлером или плохо продается, печатать его просто невыгодно. Как следствие - бывают случаи, когда редкими становятся даже книги двух-трехлетней давности. Возможно, поэтому в Беларуси растет спрос на литературу "секонд-хенд". Сегодня в букинистических магазинах за такими книгами идет настоящая охота.
Столичный магазин "Букинист". В длинной очереди те, кто сегодня формирует предложение. В списке желающих сдать книги на комиссию люди разного возраста. Кто-то помнит историю магазина с момента его создания, когда семейная библиотека была поводом для гордости наряду с чешским хрусталем, югославской стенкой и финской сантехникой.
Объем этого рынка объективно ограничен. Пополняется ассортимент в основном за счет книг, изданных еще во времена СССР. В магазине площадью более 100 квадратных метров два торговых зала. Но более 80% книг здесь - букинистика. На каждой полке нового покупателя ждет своя, не новая, но уникальная книга.
Ее круговорот в нашей жизни подчинен определенному, строгому алгоритму. Кто-то принес старую литературу в "Букинист" на реализацию. Далее книга будет оценена и выставлена на прилавок. Стоимость б/у-экземпляра напрямую зависит от его состояния, года издания и имени автора.
Ассортимент в книжном пополняется ежедневно более чем на 300 наименований. Стоимость популярного б/у-издания в букинистическом магазине разнится от 3 до 10 рублей. Антиквариат оценивается дороже - вплоть до 500 рублей. Настоящих библиофилов цена книги не останавливает.
Анатолий Ступаков - завсегдатай книжного. Готов тратить немало времени и средств на поиск и покупку нужной книги, коллекционирует редкие издания, постоянно пополняя свою библиотеку, количество изданий в которой затрудняется подсчитать. Считает, что любая книга должна жить. Так увлечение стало отчасти и бизнесом.
Вопреки ожиданиям в век информационных технологий бумажный носитель отвоевывает свою былую популярность.
В США есть свой профсоюз букинистов-книготорговцев, представляющий несколько тысяч предприятий, а в Париже, где сегодня работают более тысячи магазинов старых книг, интерес к букинистике даже увековечили в названии исторической Аллеи букинистов.
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