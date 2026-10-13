Книжная коллекция Валентина Елизарьева пополнит фонды Национальной библиотеки

Личные архивы Валентина Елизарьева официально меняют прописку. Книжная коллекция народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Беларуси, хореографа и педагога будет передана в дар Национальной библиотеке.

В собрании - печатные материалы с конца XIX века по настоящее время. Это монографии, альбомы, книги, нотные документы, программы, буклеты и афиши.

Коллекция включает дарственные надписи и автографы балетмейстеров, авторов и артистов. Для нее разработан персональный экслибрис - знак владельца, который подтверждает принадлежность книг Елизарьеву. Персональный фонд позволит проследить развитие хореографического искусства за более чем 100 лет.