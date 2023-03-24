Книжные новинки и церемония награждения победителей конкурса "Искусство книги" - завершился третий день Международной книжной выставки-ярмарки

Завершился третий день Международной книжной выставки-ярмарки в "БелЭкспо". Презентации к столетию Национальной библиотеки, книжные новинки и торжественная церемония награждения победителей конкурса "Искусство книги".

На главной сцене национального стенда - премьеры от канала "Культура" Белтелерадиокомпании. К своему 20-летию совместно с факультетом журналистики БГУ они презентовали сборник материалов, где в интервью, наработках и людях показали историю канала.





Свои литературные издания представили и сотрудники радио, члены Союза писателей Беларуси Наум Гальперович и Маргарита Прохар.

Справа ў тым, што радыё і кніга - гэта паняцце сугучнае і вельмі сугучнае, паколькі гісторыя Беларускага радыё - гэта і гісторыя развіцця беларускай літаратуры. Вельмі вялікая роля радыё і ў папулярызацыі беларускай літаратуры, як класікі, так і сучаснай. Я вяду праграму "Літаратурны калейдаскоп". Яна выходзіць кожны дзень, кожны дзень мы прадстаўляем навінкі, кніжныя выставы, тое, што адбываецца ў культурных установах Мінска, сталіцы і рэгіёнаў. Маргарита Прохар, специальный корреспондент Первого национального канала Белорусского радио



Мы прэзентуем нашыя літаратурна-мастацкія праекты, якія выходзяць на хвалях канала "Культура" і на Першым нацыянальным канале Беларускага радыё. Апрача таго, што мы прэзентавалі нашы перадачы, мы яшчэ паказвалі, расказвалі пра тых творцаў, якія пераўтвараюць друкаваную кнігу ў аўдыяльны мастацкі твор. Мы расказвалі, як ствараюцца радыёспектаклі, як ствараецца літаратурна-мастацкі кантэнт на нашых каналах. Владимир Трепенок, директор дирекции канала "Культура"