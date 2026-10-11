Ко Дню работников культуры в БГУКИ прошел масштабный концерт

Ко Дню работников культуры в Белорусском государственном университете культуры и искусств прошел масштабный концерт. На одной сцене творческое объединение вуза представило номера самых разных жанров.

Место, где будни начинаются с гамм, а заканчиваются аплодисментами: на уходящей неделе залы Университета культуры и искусств наполнились особой атмосферой. В свой профессиональный праздник главные творцы и их наставники поменялись ролями: признанные мастера и будущие артисты на один вечер оставили лекции и репетиции, чтобы стать главными героями торжества.

"Культура - это не работа, это образ жизни" - эту фразу здесь знает каждый первокурсник. Проводить праздники на сцене для этих людей - привычное дело, но в этот раз атмосфера была уникальной. За кулисами - предельное волнение, а в зале - те, кто каждый день учит миллионы людей видеть и ценить прекрасное.

Грандиозный концерт объединил все факультеты вуза: от классического вокала до современного танца, от народных инструментов до театральных перформансов. На сцене развернулись сложнейшие номера, которые студенты и педагоги готовили несколько месяцев.

Юлия Персидская, проректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

"День работника культуры - это большой профессиональный праздник. Сегодня у нас проходит праздничный концерт в Белорусском государственном университете культуры и искусств для преподавателей, сотрудников и студентов университета. Целую неделю студенты всех факультетов, вне зависимости от специальности, направления и преподавателей, могли соприкоснуться с истоками национального белорусского наследия. В университете сохраняются и развиваются белорусские традиции, а также мы ищем и новые имена".

Культура всегда держится на людях. Со сцены в этот вечер звучали слова благодарности мастерам курса, режиссерам и профессорам, воспитавшим не одно поколение артистов. Сами участники признаются: выступать перед своими наставниками - экзамен посложнее государственных.

"Вообще считаю, что именно День работника культуры - это, несомненно, важный праздник, потому что все работники культуры всегда делают праздники для людей, народа. Это их профессиональный праздник, в который хочется поблагодарить и их за труд, работу, за то, что заставляет наш народ каждый день улыбаться и делать для них праздник", - рассказала студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств Михайлина Хвесюк.

Яркий финал, овации стоя и твердое понимание: пока в этих стенах горит огонь творчества, за будущее отечественного искусства можно не переживать.