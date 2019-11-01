Ко дню рождения Якуба Колоса музей классика проведет научную конференцию "Каласавіны"

Ко дню рождения Якуба Колоса литературно-мемориальный музей классика проведет научную конференцию "Каласавіны".

Более 30 гостей, среди которых колосоведы из Беларуси и России, сегодня выступят с докладами, посвященными творчеству Песняра. Имя Константина Мицкевича стало символом Беларуси еще при жизни автора. Ко дню рождения классика презентуют новое издание эпичной трилогии "На ростанях". 137-летие народного поэта выпадает на 3 ноября. Но уже сегодня литераторы, ученые и родственники Якуба Колоса соберутся на площади, которая носит имя мастера, чтобы почтить его память и возложить цветы.