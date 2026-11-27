Выступления артистов "Бяседы" обладают особой магией: их песни настолько душевны и зажигательны, что зрители всегда пускаются в пляс.

27 ноября состоится финальный концерт народного ансамбля в рамках большого республиканского тура. В партере и на балконе концертного зала "Минск" уже нет свободных билетов. Вот так с размахом отмечают 35-летие музыкального бренда Белтелерадиокомпании.

Созданный в 1991 году театр песни подарил более сотни обработок народных мелодий. В 2026 году художественный руководитель ансамбля - народный артист Беларуси Леонид Захлевный - удостоен специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Композитор с момента основания коллектива отвечает за музыкальное наследие и искрометную подачу от артистов.

Этот год для "Бяседы" проходил под юбилейной цифрой для ансамбля, а уже в 2027 году все концерты - в честь 80-летия маэстро Захлевного.