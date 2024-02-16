Когда в Минске пройдет "Песня года Беларуси" и какие артисты примут участие в гала-концерте?

Гала-концерт "Песня года Беларуси" пройдет во Дворце спорта в Минске 2 марта, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой наМолодежный театрэстрады.

"2марта пройдет захватывающее и современное шоу с участием известных белорусских артистов, чьи песни были популярны в течение всего года. Это музыкальное событие признается одним из самых значимых в стране, его с нетерпением ждут зрители", - рассказали в концертном отделе Молодежного театра эстрады.