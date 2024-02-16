Когда в Минске пройдет "Песня года Беларуси" и какие артисты примут участие в гала-концерте?

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Гала-концерт "Песня года Беларуси" пройдет во Дворце спорта в Минске 2 марта, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой наМолодежный театрэстрады.
"2марта пройдет захватывающее и современное шоу с участием известных белорусских артистов, чьи песни были популярны в течение всего года. Это музыкальное событие признается одним из самых значимых в стране, его с нетерпением ждут зрители", - рассказали в концертном отделе Молодежного театра эстрады.
Зрители увидят выступления заслуженных артистов Республики Беларусь Алены Ланской, Виктории Алешко и Александра Солодухи.
В гала-концерте примут участие группа "Аура", арт-группа "Беларусы", группа "ByCity", Анна Благова, Тео, Ольга Рыжикова, Никита Белько, Герман, Июла, Анастасия Кравченко, Иван Здонюк, Лера Бернатович, Артем Скороль, Александра Мелех, Арина Лукашевич, Елена Гришанова, Дмитрий Фомич, Анна Трубецкая, группа "Cosa Nostra", Катя Оушен, Сергей Соболь.