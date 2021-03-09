Коллекция чайников в экспозиции Национального исторического музея

"Простые вещи. Чайники" впервые собраны и представлены на выставке в Национальном историческом музее. В экспозиции - около сотни изделий Минского и Добрушского фарфоровых заводов. Многие из наборов существуют в единственном экземпляре. Среди раритетов, например, образцы изделий 63-го года. Изысканные чайные наборы - это только первая экспозиция из серии выставочных проектов музея под общим названием "Белорусский фарфор". Елена Витко - о символе гостеприимства и щедрых вечеров (видео).