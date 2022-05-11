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Коллекция липецкого мастера Людмилы Люрис в Музее белорусского народного искусства
14 панно в технике пэчворк и сотня текстильных кукол в традиционном стиле романовская игрушка представлены в Музее белорусского народного искусства. Липецкий мастер Людмила Люрис привезла в белорусскую столицу свою авторскую коллекцию в рамках международного фестиваля "Текстильный букет". В течение двух месяцев в Раубичах в экспозиции можно будет увидеть и раздел, в котором куклы представлены в виде обрядовых композиций.
На выставке художницы из Липецка можно проследить параллели между русским и белорусским традиционным искусством. Например, игрушечная кукла у обоих народов представлена с ярко выраженными чертами лица. А вот обереговая - безликая. По древним поверьям, отсутствие прорисовки оберегает владельца куклы от недобрых сил.
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