Коллекция липецкого мастера Людмилы Люрис в Музее белорусского народного искусства

14 панно в технике пэчворк и сотня текстильных кукол в традиционном стиле романовская игрушка представлены в Музее белорусского народного искусства. Липецкий мастер Людмила Люрис привезла в белорусскую столицу свою авторскую коллекцию в рамках международного фестиваля "Текстильный букет". В течение двух месяцев в Раубичах в экспозиции можно будет увидеть и раздел, в котором куклы представлены в виде обрядовых композиций.



На выставке художницы из Липецка можно проследить параллели между русским и белорусским традиционным искусством. Например, игрушечная кукла у обоих народов представлена с ярко выраженными чертами лица. А вот обереговая - безликая. По древним поверьям, отсутствие прорисовки оберегает владельца куклы от недобрых сил.