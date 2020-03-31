Коллекция мини-скульптур знаменитых личностей в художественной галерее Михаила Савицкого

Фарфоровые истории. Гагарин, Чаплин, Чехов, Купала и Колас. Всего более сотни знаменитых личностей, воплощенных в фарфоре, представлены в художественной галерее Михаила Савицкого. Коллекция мини-скульптур и бюстов охватывает период с 1930-х годов до наших дней. Все экспонаты были созданы на таких знаменитых фарфоровых заводах еще советских времен, как Ленинградский, Ломоносовский, Киевский, Рижский, конечно, Минский и Добрушский, а также на заводах Германии и других стран Европы.

Экспозицию из частной коллекции Виктора Суворова можно увидеть до 3 мая.



