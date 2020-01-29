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Коллекция офортов и литографий Франсиско Гойи и Пабло Пикассо - в Минске

Выставка "Песок и кровь", посвященная испанской корриде, в столичной художественной галерее LIBRA

Основные экспонаты проекта принадлежат двум всемирно известным мэтрам, которые жили в разное время, - Франсиско Гойю и Пабло Пикассо.

С шедеврами и не только испанских художников познакомилась Лариса Гулякевич.
Это не экспозиции репродукций, а коллекция офортов и литографий легендарных испанских мастеров Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Коллекция включает более 130 работ, объединенных одной темой "Кровь и песок".

Испанская коррида в работах Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Всемирно известные художники выразили свои чувства об экстремальном и популярном тогда зрелище, свидетелями которого они были. Тема одна - эмоции разные!

Они жили в разные эпохи. Франсиско Гойя был придворным художником при Карле III и Карле IV и застал XVIII и XIX столетия. Его коррида - страсть, красота и жизненный нерв. Пабло Пикассо в XIX-XX столетиях придал испанской корриде более философские черты в стиле наивного искусства.

Коррида - в произведениях белорусских художников, скульпторов и графиков

Особенность экспозиций галереи LIBRA в том, что вместе со всемирно известными гениями темы экспозиции дополняют работы современных белорусских мастеров - скульпторов, художников, графиков. Так, тему корриды по-белорусски раскрыл скульптор Сергей Бондаренко, который предпочел тура, воспетого в поэме Миколы Гусовского - предка и родственника зубра и испанского быка.

Марина Копилова представила бронзовую работу с лошадьми.

Фарфор, стекло и бронза XVIII-XX столетий... Предметы интерьера из частной коллекции от рококо до арт-деко также на экспозиции неслучайно. Аутентичная посуда производства уровня венской королевской мануфактуры и императорского стеклянного завода могли стоять на столах как Гойи, так и Пикассо.

Музыкальное атмосферное сопровождение в испанском стиле было создано, написано и исполнено на гитаре музыкантом и композитором Павлом Порчаковым.

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