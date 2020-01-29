Коллекция офортов и литографий Франсиско Гойи и Пабло Пикассо - в Минске

Выставка "Песок и кровь", посвященная испанской корриде, в столичной художественной галерее LIBRA



Основные экспонаты проекта принадлежат двум всемирно известным мэтрам, которые жили в разное время, - Франсиско Гойю и Пабло Пикассо.



С шедеврами и не только испанских художников познакомилась Лариса Гулякевич.



Это не экспозиции репродукций, а коллекция офортов и литографий легендарных испанских мастеров Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Коллекция включает более 130 работ, объединенных одной темой "Кровь и песок".



Испанская коррида в работах Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Всемирно известные художники выразили свои чувства об экстремальном и популярном тогда зрелище, свидетелями которого они были. Тема одна - эмоции разные!



Они жили в разные эпохи. Франсиско Гойя был придворным художником при Карле III и Карле IV и застал XVIII и XIX столетия. Его коррида - страсть, красота и жизненный нерв. Пабло Пикассо в XIX-XX столетиях придал испанской корриде более философские черты в стиле наивного искусства.



