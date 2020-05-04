Коллекцию более чем из сотни кирпичей собрал житель Бешенковичей

Бешенковичское керамическое наследие. Коллекцию более чем из сотни кирпичей собрал житель поселка. Необычные экземпляры поклоннику старины попадались на месте бывших панских усадеб и других древних строений. Ольга Масловская отправилась в путешествие в некогда знаменитый центр гончарного ремесла.



Что ни кирпич, то история. Иногда детективная. Кто бы подумал, что кирпич лучше бумаги содержит информацию. Лучше, потому что не горит. И, как показало время, не разрушается. Вот отпечаток копыта лошади, а это уже след кабана, а вот - кошачья лапа. Видно, пока вылепленные из глины кирпичи где-нибудь в начале 19-го столетия сохли на солнышке, не обошли их вниманием обитатели крестьянских дворов. А это уже отпечаток руки мастера - считай, что автограф.



Сейчас кирпичи из коллекции бешенковичского краеведа выставлены в читальном зале библиотеки, но совсем недавно они находились в разных уголках района.





Кирпичное производство - бренд Бешенковичей в ХІХ столетия

Бешенковичская земля богата глиной. Именно поэтому почти в каждом городке работал кирпичный заводик. Были и большие мануфактуры. Самая знаменитая находилась вот на том берегу Западной Двины. Теперь завода нет, но тот край и по сегодняшний день называют кирпичным заводом.

Бутеневский кирпич обозначен клеймом "Б"

Вот он, самый знаменитый бешенковичский кирпич. Керамические камни с клеймом "Б", что значит, "произведено на Бутеневском кирпичном заводе" в Бешенковичах, считай, под ногами. Из бутеневского кирпича в конце19 века была построена земская школа - здание стоит и по сей день. Вот эти амбары, с которых грузили товары на плоты, плывшие вниз по реке торговать в Риге, также из местного строительного материала. Сегодня о кирпичном заводе на берегу Двины напоминает только труба. Смотря на нее печных дел мастер Василий Камоско из деревни Польковичи вздыхает: «Современный кирпич не тот».

Как подтверждение слов - здание местной Свято-Ильинской церкви, которое стоит уже 150 лет. И бывшая пивоварня, красный пазл со стены которой также есть в коллекции краеведа.

Мечта краеведа - открытие в Бешенковичах музея кирпича