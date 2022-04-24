3.67 BYN
"Колокольчики мои..." - в Борисове открылась коллекционная выставка
Хрустальные, бронзовые, посеребренные и из латуни, свадебные, сувенирные, музыкальные и на конскую упряжь. Коллекцию более чем из полусотни колокольчиков представили в Борисовской центральной районной библиотеке. Тематическая выставка под названием "Колокольчики мои..." открылась благодаря давнему сотрудничеству библиотеки и борисовского коллекционера Михаила Слепухо. Свое собрание автор начал формировать с юных лет, и первым колокольчиком в его подборке был латунный звоночек от бабушкиной деревенской козы.
Одними из самых интересных экспонатов являются колокольчики-"штрафники" из богемского стекла. Их Михаил Слепухо приобрел в Чехословакии, во времена своей армейской службы. Борисовская библиотека дополнила коллекцию книгами, в них стихи и проза классиков, которые писали о колокольчиках.