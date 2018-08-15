Колоритная и атмосферная "Тбилисоба" вновь в столице 1 сентября

Четвертый фестиваль национальной культуры Грузии пройдет 1 сентября. В нынешнем году праздник приурочен к 100-летию независимости высокогорной страны. Гостей по традиции ждут в Верхнем городе, однако фуд-корты и развлекательные локации продлятся до набережной Свислочи. На главной же площадке, возле Ратуши, выступит легендарный ансамбль песни и танца "Эрисиони" и звезда мирового джаза Нино Катамадзе.