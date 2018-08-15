3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Колоритная и атмосферная "Тбилисоба" вновь в столице 1 сентября
Четвертый фестиваль национальной культуры Грузии пройдет 1 сентября. В нынешнем году праздник приурочен к 100-летию независимости высокогорной страны. Гостей по традиции ждут в Верхнем городе, однако фуд-корты и развлекательные локации продлятся до набережной Свислочи. На главной же площадке, возле Ратуши, выступит легендарный ансамбль песни и танца "Эрисиони" и звезда мирового джаза Нино Катамадзе.
Знакомиться с культурой этой страны можно начать с 31 августа. Именно в последний день лета стартуют Дни Грузии в Беларуси. Они начнутся с показа кинофильмов и выставки грузинских художников.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов