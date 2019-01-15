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Секреты колядования участники коллектива "Сваякі" передают из поколения в поколение

Жители деревни Шестиснопы Червенского района сохранили один из древних колядных обрядов. Настоящий праздник для сельчан ежегодно готовит местный коллектив "Сваякі". Интересно, что название неслучайное, все участники группы - родственники между собой. Колядовщиков со всеми персонажами - Козой, Мехоношей - с удовольствием встречают в домах. Ожидаемым гостям готовят богатый стол с угощениями. Потому что верят, как хозяева встретят Коляду, так и пройдет весь год.

Секреты колядования участники коллектива "Сваякі" передают из поколения в поколение. Время веселых и добрыхвстреч продлится до 21 января.

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