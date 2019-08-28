Сегодня команда Белтелерадиокомпании приступает к съемкам визиток для национального отбора на детское "Евровидение-2019". Это короткие ролики, которые презентуют каждого финалиста проекта. Они будут предвосхищать номера конкурсантов во время трансляции итогового гала-концерта. Всего съемочной группе предстоит сделать 10 видеовизиток - именно столько участников выступит в финале. Режиссером выступит Яна Шаблыко. У нее уже есть опыт по созданию подобного контента - она работала над визитками детского "Евровидения-2018", которое прошлой осенью принимал Минск.



Итоговый гала-концерт национального отбора состоится 20 сентября. Его трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Победителя проекта определят по итогам голосования зрителей и жюри. Лидер голосования представит нашу страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице (Польша).



