Команда Белтелерадиокомпании снимает видеовизитки для конкурсантов "Евровидения"

Сегодня в свободное от репетиций время конкурсанты детского "Евровидения" примерили на себя актерскую профессию. Команда Белтелерадиокомпании продолжает снимать видеовизитки для каждого из двадцати участников. По режиссерской задумке дети с помощью очков виртуальной реальности переносятся в разные уголки Беларуси. Ролики будут показывать на больших экранах в "Минск-Арене" за сорок секунд до выхода участника на сцену.

