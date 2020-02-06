Команда Белтелерадиокомпании снимает визитки финалистов нацотбора на "Евровидение-2020"

В студии "600 метров" Белтелерадиокомпании снимают видеовизитки финалистов национального отбора на "Евровидение-2020". Хронометраж каждой визитки - 45 секунд. Концепция съемки перекликается со слоганом Международного конкурса песни - "Откройся". Артисты не поют, а танцуют. Ставку сделали на монохромный минимализм. У каждого из дюжины финалистов свой цвет и графический контент: благородный сапфир, дымчатый серый, роскошный золотой. Этим палитра не ограничивается.



У творческой команды два съемочных дня, а точнее, ночи. За телесмену - по 6 участников. Работа продолжится и сегодня вечером. Финал национального отбора состоится 28 февраля в съемочном павильоне "Беларусьфильма". Прямую трансляцию шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".



