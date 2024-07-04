Команда "Фактор.by" в Минске - живые прослушивания продлятся до 10 июля включительно

Команда "Фактор.by" в Минске! Редакторская группа, музыкальные эксперты и саунд-продюсер проекта исколесили в поисках талантов почти все областные центры. Теперь же на целую неделю фокус-группа "прописалась" в одном из столичных караоке, чтобы услышать самые главные ноты первыми и открыть новых звезд для шоу. Предкастинги продлятся до 10 июля включительно.

Кто не потерял свой шанс стать знаменитым и пришел в первый же день предкастинга, все подробности в репортаже Нины Можейко.



Потенциальные участники шоу "Фактор.by" по статистике предпочитают электронной заявке живые прослушивания. Так спокойнее и веселее. Сегодня и у нас есть возможность подсмотреть, как рождаются звёзды нового сезона шоу.



Для многих из этих людей - выступление на предкастинге сценический дебют. Выход из зоны комфорта, а точнее из дома. Или привычного рабочего места.



Парадоксально! Но именно сценический стресс способен перебороть опыт живых прослушиваний. Вот такой терапевтический эффект.



Та самая девчонка в очках и красном платье из группы "Нескучный возраст", неоднократная финалистка национальных отборов на "Евровидение" Полина Русецкая тоже решила попытать удачу. Студентка истфака БГУ пришла с группой поддержки.



Сценарист проекта не пропускает ни одной подробности из анкеты участника. Ведь это часть телевизионной истории, которую мы уже этой осенью покажем на всю страну. Именно в пользу Родины свой выбор сделала и эта участница предкастинга.



А некоторые штурмуют предкастинг не в первый раз. На этот раз поменяли стратегию - романсы на военную лирику, легкое ситцевое платье на гимнастерку. Людмила Анатольевна вписала День Независимости в концепцию своего выступления.



Сразу несколько участников предыдущих сезонов шоу "Фактор.by" захотели повторить или даже переплюнуть свой успех.

