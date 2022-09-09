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Комедии, баллады и уличные представления: международный театральный фестиваль "Белая Вежа" открылся в Бресте
Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" в 26-й раз поднял свой занавес.
В этом году в Брест привезли спектакли из девяти стран. Среди них Армения, Болгария, Греция, Дания, Польша, Россия и другие. Удивили зрителя уже на церемонии открытия: ведущими стали народный артист России Леонид Якубович и заслуженная артистка Беларуси Вера Полякова. Постановки пройдут на пяти площадках. Всего за восемь дней брестчане и гости города увидят 27 спектаклей на семи языках. В этом году форум открыла постановка Брестского академического театра драмы "Не покидай меня". Это трагическая и трогательная история о девушках специальной разведгруппы 1944 года.
Мы стараемся представить что-то новое. Каждый фестиваль у нас имеет свою тематику. Сейчас Год исторической памяти, поэтому практически все спектакли в той или иной степени касаются этой темы, присутствуют спектакли разных жанров, коллективов, и театр кукол, и площадной.
Представляем молодежный театр Узбекистана на этом фестивале. Будем играть бенефисный спектакль "Оркестр". Большая ответственность и очень интересно проверить, как ваш зритель примет этот спектакль. Посмотреть другие спектакли. А фестиваль - это всегда праздник! Очень приятно здесь находиться. И обстановка здесь театральная. Я думаю, что зритель тоже очень театральный.
Впервые за историю форума одну из постановок покажут в Армейском клубе Брестской крепости. Завтра там пройдет военный кукольный спектакль под названием "Жизнь".
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