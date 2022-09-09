Комедии, баллады и уличные представления: международный театральный фестиваль "Белая Вежа" открылся в Бресте

В этом году в Брест привезли спектакли из девяти стран. Среди них Армения, Болгария, Греция, Дания, Польша, Россия и другие. Удивили зрителя уже на церемонии открытия: ведущими стали народный артист России Леонид Якубович и заслуженная артистка Беларуси Вера Полякова. Постановки пройдут на пяти площадках. Всего за восемь дней брестчане и гости города увидят 27 спектаклей на семи языках. В этом году форум открыла постановка Брестского академического театра драмы "Не покидай меня". Это трагическая и трогательная история о девушках специальной разведгруппы 1944 года.