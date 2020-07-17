Композитор Алексей Рыбников отмечает 75-летие

Он широко известен публике как автор рок-оперы "Юнона и Авось", поставленной в московском "Ленкоме". Рыбников также автор музыки к более чем сотне кинофильмов и анимационных лент - например, к белорусским картинам "Красная Шапочка" и "Приключения Буратино". Эти и другие работы покорили сердца тысяч поклонников. Юбиляра поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Алексею Рыбникову долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия.



