Композитору Леониду Захлевному - 75
Его песни знает каждый белорус и их часто называют народными. 75-летие отмечает композитор и художественный руководитель ансамбля "Бяседа" Леонид Захлевный.С юбилеемнародного артиста Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.
Леонид Захлевный планировал стать баянистом, поступал в консерваторию именно по этому классу, а выпустился композитором.
Учился у лучших. Его педагоги - легенды национальной композиторской школы: Богатырев, Глебов и Оловников. Он написал десятки музыкальных произведений на тему любви к Беларуси, памяти военных лет. Больше десяти лет работал музыкальным редактором на "Беларусьфильме". Он автор мелодий документальных, художественных, анимационных лент. Обращался Леонид Захлевный и к серьезной симфонической музыке: сочинял кантаты, фортепианные пьесы, симфонии. Но наибольшую узнаваемость обрел с ансамблем народной музыки "Бяседа" Белтелерадиокомпании, который создал и вот уже 30 лет является бессменным руководителем.
Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, композитор, художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа":
Мне еще повезло, что я попал в Белтелерадиокомпанию, с которой я связал всю свою жизнь. Хочу поблагодарить руководство Белтелерадиокомпании, которое дает нам возможность иметь костюмы, иметь инструменты, иметь вот эту прекрасную студию, свое помещение. И это просто большое счастье, когда у тебя есть такие возможности для воплощения своих планов. Конечно же, для себя я желаю не останавливаться и также писать с позитивом.
Татьяна Лазовская, солистка ансамбля народной музыки "Бяседа":
Каждого солиста, вокалиста ансамбля народной музыки "Бяседа"он чувствует очень тонко. Настолько он пластичен и уникален, что с ним приятно работать. Он идет всегда навстречу вокалисту, мы обсуждаем вместе концепцию какой-либо песни. И когда он пишет песни для своих артистов, он старается настолько раскрыть талант каждого вокалиста, чтобы подчеркнуть его тембральную краску, диапазон.
Как Леонид Захлевный связал жизнь с музыкой, на чем играл, не имея инструмента? Как композитор пишет свои произведения? И не обижает ли, когда его сочинения путают с народным творчеством. Сюжет к юбилею народного артиста смотрите сегодня в "Главном эфире".