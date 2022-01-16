Композитору Леониду Захлевному - 75

Леонид Захлевный планировал стать баянистом, поступал в консерваторию именно по этому классу, а выпустился композитором.

Мне еще повезло, что я попал в Белтелерадиокомпанию, с которой я связал всю свою жизнь. Хочу поблагодарить руководство Белтелерадиокомпании, которое дает нам возможность иметь костюмы, иметь инструменты, иметь вот эту прекрасную студию, свое помещение. И это просто большое счастье, когда у тебя есть такие возможности для воплощения своих планов. Конечно же, для себя я желаю не останавливаться и также писать с позитивом.

Каждого солиста, вокалиста ансамбля народной музыки "Бяседа"он чувствует очень тонко. Настолько он пластичен и уникален, что с ним приятно работать. Он идет всегда навстречу вокалисту, мы обсуждаем вместе концепцию какой-либо песни. И когда он пишет песни для своих артистов, он старается настолько раскрыть талант каждого вокалиста, чтобы подчеркнуть его тембральную краску, диапазон.