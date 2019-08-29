Композитору Владимиру Кондрусевичу 70

Обладатель медали Франциска Скорины написал более трех десятков партитур для Большого, Купаловского и музыкального театров Беларуси. Создавал музыкальную “обертку” и для фильмов. Так, среди тридцати кинопроектов "Белые росы. Возвращение" и "На спине у черного кота". В 2017 Кондрусевичу вручена госпремия за создание крупных музыкальных произведений.



Сегодня на телеканале "Беларусь 3" тематический эфир к юбилею композитора. Проект "Камертон" о жизни маэстро, а после премьера - мюзикл "Софья Гольшанская".