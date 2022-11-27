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Кому Бузова, Алехно, Соседов и Серега дали шанс стать звездой на "Фактор.by"
На самом громкоголосом шоу сезона отобраны потенциальные обладатели "Фактора.by". Позади пять пятниц телекастинга. Уверенно устоять под светом софитов смогла сотня участников. Им Бузова, Алехно, Соседов и Серега дали шанс стать звездой.
Статистика телекастингов показала: право выйти на сцену чаще всего получали люди, хоть и не все с музыкальным образованием, но к сцене отношение имеющие. Таких больше половины. Артисты, звукорежиссеры, экономисты, поющие в ресторане, таксисты, которые преподают вокал, - эти люди чаще других и восторгали наставников.
Среди самых неожиданных профессий, обладатели которых услышали заветное "да" и дали фору заслуженным артистам, - слесарь из Дзержинского района, столичный специалист по экспорту, кондитер, бармен из Москвы, прослуживший в армии 11 лет, и даже начальник отдела кадров Минского автомобильного завода.
Известны и имена четырех талантов, кому закрыли дорогу в тренировочный лагерь, посадив сразу на стулья. Это этап полуфинала. Они получили золотую звезду от наставников. Это начинающие артистки Ольга Краснова и Татьяна Прохоренко. За возможность петь в прямом эфире будут бороться также таксист-фристайлист из России Дмитрий Бурдыко и инженер-программист и одновременно начинающий актер Иван Дятлов.
В начале зимы, через неделю, автобусы с талантами отправятся в тренировочный лагерь. Его вписали в спортивный периметр Раубичей. Там наставники лично проверят артистов на стрессоустойчивость и профпригодность. Готовы ли конкурсанты силой сражаться за место в шоу-бизнесе? И успех только ли в платьях? Ничего не утаим в следующую пятницу, 2 декабря, на "Беларусь 1".
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