ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Лошади стали темой международного проекта двух музеев

Одни из самых любимых и популярных анималистических фигур -  лошади - стали темой международного проекта Национального художественного музея Беларуси и музея Южного Подляшья в Польше. Несколько часов назад на главной выставочной площадке страны состоялась торжественная презентация экспозиции. В нее вошли более 200 произведений различных эпох, стилей, жанров и направлений. Центральный образ - благороднейшее из животных.

Самым оригинальным арт-объектом выставки стала трехметровая фигура у входа в музей. Это княжеский конь с золотой подковой на счастье. Произведение знаменитого скульптора Сергея Бондаренко, который специально для данной выставки придумал и создал импровизированный памятник лошади.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все