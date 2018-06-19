Лошади стали темой международного проекта двух музеев

Одни из самых любимых и популярных анималистических фигур - лошади - стали темой международного проекта Национального художественного музея Беларуси и музея Южного Подляшья в Польше. Несколько часов назад на главной выставочной площадке страны состоялась торжественная презентация экспозиции. В нее вошли более 200 произведений различных эпох, стилей, жанров и направлений. Центральный образ - благороднейшее из животных.