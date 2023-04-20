Конкурс хореографического искусства "Дэнс Конгресс" пройдет в Белорусском университете культуры и искусств

Торжество танца - в стенах Белорусского университета культуры и искусств. Республиканский конкурс хореографического искусства сегодня открывает свою программу. Накануне состоялся гала-концерт с лучшими за 5 лет выступлениями студентов и преподавателей кафедры хореографии, пройдут также класс-концерты студентов и мастер-классы ведущих преподавателей. Лексика белорусских традиционных танцев, пластика современных мотивов и подготовка универсального танцовщика.