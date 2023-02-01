Конкурс на участие в Республиканской выставке живописи "Лабиринт" объявил Белорусский союз художников

Белорусский союз художников объявил конкурс на участие в Республиканской выставке живописи "Лабиринт". Приурочена экспозиция к юбилею народного художника Беларуси Леонида Щемелева. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Участник войны и в свое время представитель нового поколения художников.