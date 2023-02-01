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Конкурс на участие в Республиканской выставке живописи "Лабиринт" объявил Белорусский союз художников

Белорусский союз художников объявил конкурс на участие в Республиканской выставке живописи "Лабиринт". Приурочена экспозиция к юбилею народного художника Беларуси Леонида Щемелева. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Участник войны и в свое время представитель нового поколения художников.

В 2003 году в Минске была открыта городская художественная галерея произведений Леонида Дмитриевича. К участию в конкурсе принимаются живописные работы, выполненные за последние 5 лет. Выставка начнет свою работу во Дворце искусства уже в конце месяца, крайний срок подачи заявок - 17 февраля.

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