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Конкурс "Новая волна" отменен из-за коронавируса

Конкурс "Новая волна" отменен из-за коронавируса

ХІХ Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки планировали провести в Казани 21-28 августа. Об отмене конкурса заявил председатель жюри, народный артист России Игорь Крутой: "Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить зарубежных звезд и талантливых конкурсантов из других стран, чье участие в течение 18 лет придает "Новой волне" статус международного конкурса. Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотен человек творческих коллективов и технических служб, тысяч зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты".

В разное время Беларусь на "Новой волне" представляли Алексей Хлестов, Иван Вабищевич, Макс Лоренс, группа Litesound, Юзари и др.

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