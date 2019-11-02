Конкурсные показы стартовали на всех площадках "Лістапада-2019"

Накануне в столичном кинотеатре "Москва" открылась неделя ХХVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" . И сегодня стартовали почти все конкурсные показы. Например, "Лістападзік" киноманы воспринимают, как фестиваль в фестивале. До официальной церемонии и показа в фойе кинотеатра "Пионер" с юными зрителями работала анимационно-развлекательная группа.



Эта секция начала свой путь с немецкой картины "Рокка меняет мир" на тему буллинга среди сверстников. Фильм показали при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ, а после показа прошла встреча с экспертом по созданию бесконфликтной среды среди подростков. Здесь же, но в малом зале "Пионера", конкурс национальных киношкол. Традиционно открылся белорусской картиной. В "Центральном" же состоялись показы лент основного конкурса игрового кино и секции дебютантов "Молодость на марше". А в эти минуты на пяти площадках фестиваля конкурс докуметалистики и внеконкурсные показы в секциях "Мастер-класс", "Без 5 минут "Оскар" и "Исторические хроники".

