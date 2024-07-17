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Конкурсы, фестивали и отборочные туры - как проявить себя талантливому артисту из белорусской провинции
Часто слышно, что нужно продвигать своих артистов. А созданы ли для этого необходимые условия в Беларуси? Например, есть талантливый исполнитель, есть вокалист, который работает, допустим, в Доме культуры где-то в провинции, но он прекрасно поет. Что ему делать, к кому ему обращаться, чтобы быть услышанным всей страной, чтобы у него была возможность наградить зрителей своим выступлением? Как ему поступать в таком случае? На эти вопросы ответили эксперты в новой серии проекта "Экономическая среда".
В Беларуси есть все условия, и это неоспоримый факт. Например, учрежден фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных учащихся и студентов. Существует огромное количество фестивалей, праздников, конкурсных мероприятий. В регионах проводятся отборочные туры, поэтому, если ты действительно талантлив, обладаешь всеми заявленными качествами, тебя любит зритель (и даже если ты пока об этом не знаешь, что он тебя любит), но у тебя не было шанса раньше показать себя на большой сцене, то сейчас все условия для этого созданы.
Из самых, наверное, крупных мероприятий, которые на слуху, - это недавно подошедший к своему завершению ХХХIII по счету "Славянский базар" в Витебске, который стал самым посещаемым за все время проведения. Уже подведены промежуточные итоги, где стало понятно, что на нем было аккредитовано самое большое количество участников, его посетило самое большое количество зрителей, а абсолютно все основные фестивальные площадки приросли в количестве мероприятий.
"Например, помимо концертных мероприятий в рамках "Славянского базара" проходят и два вокальных конкурса - это детский и взрослый. И в каждом из этих конкурсов представители Республики Беларусь в жесткой конкуренции смогли себя проявить. У Беларуси завоевано два третьих места. Вероятно, это не совсем тот результат, к которому стремились, но к этому были приложены все усилия", - добавила Екатерина Валерьевна.
По словам специалиста, представительство, действительно, было очень серьезное. И во взрослом конкурсе занял третье место участник из города Несвижа. То есть это не минчанин, это не человек, который является сотрудником филармонии или еще какого-то одного из республиканских учреждений. Этот человек принимал участие в отборочных турах в Минской области, а затем в республиканском отборочном туре.
В свою очередь,заслуженный артист БеларусиАлександр Солодуха дал советы начинающим талантливым исполнителям.
Я прошел все - и Москву, и Санкт-Петербург, и Киев. Много раз ездил в эти города, стучался и достигал успеха, но судьба постоянно возвращала домой. Значит, так должно быть. И вот, по-моему, с 2004 года, когда я встретил свою нынешнюю супругу Наташу, я сказал себе: "все, стоп, хватит кататься туда-сюда, здесь твое место". Не останавливаясь и записывая новые альбомы, я катаюсь по кругу - шесть областей, 10 млн жителей, 120 белорусских городов. И вы знаете, я решил доказать сам себе, своим коллегам и всей стране, что в Беларуси созданы все условия для того, чтобы хорошо работать и шикарно зарабатывать. Вы понимаете, но для этого нужно пахать, да, 24 часа в сутки. А еще верить в себя, в свою звезду и в профессию на 100 %.
То есть одного таланта недостаточно. Нужно трудолюбие, настойчивость, целеустремленность и желание пользоваться теми возможностями, которые есть в Беларуси.
Фото: pexels.com
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