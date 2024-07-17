Конкурсы, фестивали и отборочные туры - как проявить себя талантливому артисту из белорусской провинции

Я прошел все - и Москву, и Санкт-Петербург, и Киев. Много раз ездил в эти города, стучался и достигал успеха, но судьба постоянно возвращала домой. Значит, так должно быть. И вот, по-моему, с 2004 года, когда я встретил свою нынешнюю супругу Наташу, я сказал себе: "все, стоп, хватит кататься туда-сюда, здесь твое место". Не останавливаясь и записывая новые альбомы, я катаюсь по кругу - шесть областей, 10 млн жителей, 120 белорусских городов. И вы знаете, я решил доказать сам себе, своим коллегам и всей стране, что в Беларуси созданы все условия для того, чтобы хорошо работать и шикарно зарабатывать. Вы понимаете, но для этого нужно пахать, да, 24 часа в сутки. А еще верить в себя, в свою звезду и в профессию на 100 %.

Александр Солодуха