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Конкурсы, фестивали и отборочные туры - как проявить себя талантливому артисту из белорусской провинции

Конкурсы, фестивали и отборочные туры - как проявить себя талантливому артисту из белорусской провинции

Часто слышно, что нужно продвигать своих артистов. А созданы ли для этого необходимые условия в Беларуси? Например, есть талантливый исполнитель, есть вокалист, который работает, допустим, в Доме культуры где-то в провинции, но он прекрасно поет. Что ему делать, к кому ему обращаться, чтобы быть услышанным всей страной, чтобы у него была возможность наградить зрителей своим выступлением? Как ему поступать в таком случае? На эти вопросы ответили эксперты в новой серии проекта "Экономическая среда".

В Беларуси есть все условия, и это неоспоримый факт. Например, учрежден фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных учащихся и студентов. Существует огромное количество фестивалей, праздников, конкурсных мероприятий. В регионах проводятся отборочные туры, поэтому, если ты действительно талантлив, обладаешь всеми заявленными качествами, тебя любит зритель (и даже если ты пока об этом не знаешь, что он тебя любит), но у тебя не было шанса раньше показать себя на большой сцене, то сейчас все условия для этого созданы.
Екатерина Усова, начальник Главного управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Беларуси

Из самых, наверное, крупных мероприятий, которые на слуху, - это недавно подошедший к своему завершению ХХХIII по счету "Славянский базар" в Витебске, который стал самым посещаемым за все время проведения. Уже подведены промежуточные итоги, где стало понятно, что на нем было аккредитовано самое большое количество участников, его посетило самое большое количество зрителей, а абсолютно все основные фестивальные площадки приросли в количестве мероприятий.

"Например, помимо концертных мероприятий в рамках "Славянского базара" проходят и два вокальных конкурса - это детский и взрослый. И в каждом из этих конкурсов представители Республики Беларусь в жесткой конкуренции смогли себя проявить. У Беларуси завоевано два третьих места. Вероятно, это не совсем тот результат, к которому стремились, но к этому были приложены все усилия", - добавила Екатерина Валерьевна.

По словам специалиста, представительство, действительно, было очень серьезное. И во взрослом конкурсе занял третье место участник из города Несвижа. То есть это не минчанин, это не человек, который является сотрудником филармонии или еще какого-то одного из республиканских учреждений. Этот человек принимал участие в отборочных турах в Минской области, а затем в республиканском отборочном туре.

В свою очередь,заслуженный артист БеларусиАлександр Солодуха дал советы начинающим талантливым исполнителям.

Я прошел все - и Москву, и Санкт-Петербург, и Киев. Много раз ездил в эти города, стучался и достигал успеха, но судьба постоянно возвращала домой. Значит, так должно быть. И вот, по-моему, с 2004 года, когда я встретил свою нынешнюю супругу Наташу, я сказал себе: "все, стоп, хватит кататься туда-сюда, здесь твое место". Не останавливаясь и записывая новые альбомы, я катаюсь по кругу - шесть областей, 10 млн жителей, 120 белорусских городов. И вы знаете, я решил доказать сам себе, своим коллегам и всей стране, что в Беларуси созданы все условия для того, чтобы хорошо работать и шикарно зарабатывать. Вы понимаете, но для этого нужно пахать, да, 24 часа в сутки. А еще верить в себя, в свою звезду и в профессию на 100 %.
Александр Солодуха

То есть одного таланта недостаточно. Нужно трудолюбие, настойчивость, целеустремленность и желание пользоваться теми возможностями, которые есть в Беларуси.

Фото: pexels.com

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