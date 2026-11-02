Константин Бронзит о "Лістападзе": Я был на сотнях фестивалей, но такого масштаба не ожидал

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Для любого кинорежиссера участие в кинофестивале - это прежде всего имиджевая история, возможность встретить коллег и получить новые контакты. Об этом заявил режиссер-аниматор, член Американской киноакадемии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Константин Бронзит в "Актуальном интервью".

По его словам, фестивали становятся приятным этапом после завершения работы над фильмом. "Для любого кинорежиссера, неважно, анимационного, игрового кино, участие в любом кинофестивале - это имиджевая история. Про него узнают, он встречает коллег. Это профессиональная деятельность, приятная профессиональная деятельность, когда пытки с производством фильма закончились, все мучения позади. И тогда появляются те самые плюшки, приятные бонусы профессии. Не мы придумали эти бонусы, но по счастью для нас они существуют", - отметил заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

quote Мы можем пообщаться с коллегами, с продюсерами, продвинуть свой проект, получить новые контакты для дальнейшей деятельности, пообщаться с публикой, со зрителями, пообщаться со своим фан-клубом, если он уже есть, или приобрести его. Константин Бронзит

Он поделился впечатлениями от первого посещения XXХII Минского международного кинофестиваля "Лістапад". "Я никогда не был в Минске, никогда не был в Беларуси, поэтому я очень рад этому приглашению. Это есть повод приехать, посмотреть вашу страну. А еще я очень приятно удивлен, насколько масштабное у вас это мероприятие. Я был на сотнях фестивалей мира, но здесь, вы знаете, так все красиво и в лучшем смысле слова пафосно. Это удивительно. Я не ожидал такого масштаба мероприятия", - заключил режиссер-аниматор.

Таким образом, по мнению Константина Бронзита, кинофестивали дают режиссерам возможность профессионального общения, продвижения проектов и общения со зрителями, а Минский международный кинофестиваль "Лістапад" произвел на него впечатление своим масштабом и атмосферой.