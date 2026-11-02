Константин Бронзит об Американской киноакадемии: Она про кино, она старается оставаться вне политики

Американская киноакадемия по-прежнему остается в рамках профессиональной деятельности и старается быть вне политической конъюнктуры. Об этом заявил режиссер-аниматор, член Американской киноакадемии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Константин Бронзит в "Актуальном интервью".

По его словам, если бы политика имела решающее значение, он не смог бы стать номинантом. "Американская киноакадемия по-прежнему остается в рамках своей профессиональной деятельности. Она старается быть вне политической конъюнктуры и повестки дня. Она про кино. Я бесконечно пытаюсь объяснять это коллегам, журналистам. Если бы политика имела место, я бы не смог быть там в номинантах", - отметил Константин Бронзит.

Он прокомментировал утверждения о влиянии политики на результаты голосования. "Иногда говорят, "вот, вы не получили (награду - прим. ред.), видимо, потому что политика". Нет, ребята, не поэтому. Потому что просто академики выбрали другой фильм. По-честному, это тайное голосование. Что в голове у каждого академика, мы не знаем. Это на их совести, как они голосуют, в связи с политикой или просто про кино, мы не знаем. Но это тайное голосование. Это довольно объективная вещь. Академиков много, количеством голосов побеждает лучший фильм", - подчеркнул режиссер-аниматор.

По его оценке, отсутствие политических подоплек подтверждается самим фактом его участия. "Но если бы это были политические подоплеки, меня бы там рядом не было, понимаете? Поэтому я очень рад, что Академия продолжает быть профессиональной организацией. Это здорово, это плюс и нам, и мне, и остальным режиссерам, которые тоже имеют шанс", - заключил Константин Бронзит.