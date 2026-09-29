Концерт к 270-летию Моцарта пройдет в Белгосфилармонии

29 сентября в Белгосфилармонии прозвучат "Музыкальные династии. Три поколения Моцартов".

В программе музыка Леопольда Моцарта - отца и главного педагога в жизни маэстро. К слову, его Симфония Си-бемоль мажор сегодня практически не исполняется.

В афише и произведения самого Вольфганга Амадея. Центральным событием вечера станет минская премьера Концерта №1 До мажор для фортепиано с оркестром Франца Ксавера Моцарта - младшего сына композитора.