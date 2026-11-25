В Екатеринбурге 25 ноября представят уникальный белорусский проект: концерт-реквием "Каждый третий". Это необычный формат, который объединяет концерт, спектакль и документальное повествование.

В основе - фото- и видеодокументы, связанные с разными периодами Великой Отечественной войны и послевоенного времени.

Дань памяти

Проект "Каждый третий" - дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны. Особая миссия концерта-реквиема - сохранение исторической правды без искажений. 25 ноября той самой правдой белорусы поделятся с жителями Екатеринбурга. Хотя все ли мы знаем о тех страшных событиях? Далеко не все факты геноцида установлены и преданы огласке, не все имена преступников названы. Расследование продолжается. Только вдумайтесь: в Беларуси опрошено более 22 000 свидетелей того периода, по их показаниям обнаружено более 160 новых, ранее неизвестных мест массовых расправ.

Уникальность проекта "Каждый третий" как раз в том, что он постоянно обновляется новыми фактами, цифрами. На протяжении концерта демонстрируются архивные документы, приводятся исторические факты и те самые уточненные данные официальной статистики.

Экономика - фундамент мирного завтра

Все мы понимаем, что в основе мирного завтра - твердый экономический фундамент. 24 ноября в Екатеринбурге подписали меморандум о взаимопонимании между Правительством Свердловской области России и Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси. Документ будет способствовать тому, чтобы научные разработки находили практическое применение на предприятиях. Также говорили об укреплении промышленной кооперации, поставках техники, реализации совместных проектов.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"На протяжении шести лет идет положительная динамика роста товарооборота. Если 2025 год сравнивать с 2020-м, то темп роста - в 2,4 раза. Положительная динамика сохраняется, и я уверен, что с учетом договоренностей, их успешной реализации и выработки новых, товарооборот за 2026 год позволит перешагнуть уже миллиард долларов".

Наши народы укрепляют кооперацию, соединяют науку с реальным производством, создают рабочие места и повышают устойчивость экономик. В общем, делают все, чтобы с уверенностью смотреть в мирное завтра.