Концерт группы "J:МОРС" пройдет в День всех влюбленных

Ко Дню всех влюбленных "J:Морс" объединит гитарные рифы и классическое звучание скрипок. Одна из самых популярных рок-групп страны готовит двухчасовой концерт в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Сегодня состоялась первая совместная репетиция. В трек-листе концерта 18 песен, большинство из них знакомы каждому. Чтобы мелодии зазвучали свежо, авторы обновили аранжировки и партитуры.





Первая репетиция "J:МОРС" и оркестра Белтелерадиокомпании

Зрители услышат и песни, которые войдут в новый альбом. Группа презентует его в марте. Сейчас для каждого номера готовят фирменный визуальный ряд. Симфонический концерт