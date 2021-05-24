3.74 BYN
Концерт оркестра саксофонов в "Верхнем городе" в Минске
Потанцуем вместе с оркестром саксофонов. Единственный в Беларуси коллектив выступил в концертном зале "Верхний город". В афише новой программы музыка разных культур и стран мира - от классики до джаза. Произведения для симфонического оркестра аранжируются и перекладываются специально под музыкальные возможности саксофонов.
В оркестре BELSAXO не более 20 саксофонистов. Среди них молодые музыканты, студенты Академии музыки, а также преподаватели, которые поддерживают новаторов. Коллектив существует около двух лет. Концертную премьеру оркестр посвятил дню рождения белорусского композитора Евгения Глебова.