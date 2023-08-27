3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Концерт памяти маэстро Финберга прошел у Купаловского театра
Концерт, посвященный маэстро Михаилу Финбергу, прошел в столичном Александровском сквере. Для зрителей выступление было бесплатным. Это одна из главных особенностей летних концертов у Купаловского театра. Заслуженный коллектив сыграл шесть сочинений, а солисты оркестра исполнили популярные песни.
Это важное событие в нашей жизни, в культурной жизни столицы, нашей страны, в конце концов. И поэтому программу мы с большим трепетом готовили. Наши солисты, вокалисты с большим удовольствием хотят спеть о своих чувствах, эмоциях к Михаилу Финбергу. Это был душевный концерт. И публика пришла, знала, куда идет, на какой концерт, знала, что она будет слушать любимые песни маэстро, песни, которые входили в репертуар оркестра на протяжении 36 лет.
Напомним, бесплатные выступления народных и заслуженных артистов проходят каждую субботу. Это инициатива Министерства культуры. В следующую субботу эстафета переходит солистам Большого театра Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все