Концерт памяти маэстро Финберга прошел у Купаловского театра

Это важное событие в нашей жизни, в культурной жизни столицы, нашей страны, в конце концов. И поэтому программу мы с большим трепетом готовили. Наши солисты, вокалисты с большим удовольствием хотят спеть о своих чувствах, эмоциях к Михаилу Финбергу. Это был душевный концерт. И публика пришла, знала, куда идет, на какой концерт, знала, что она будет слушать любимые песни маэстро, песни, которые входили в репертуар оркестра на протяжении 36 лет.

Максим Рассоха, художественный руководитель, главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси им. М. Я. Финберга