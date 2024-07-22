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Концерт венесуэльской музыки прошел в минском Доме дружбы, что представили белорусской публике?
Концерт венесуэльской музыки в минском Доме дружбы. Традиционные фольклорные песни под звуки флейты и куатро. Это народный венесуэльский инструмент гитарного типа, который белорусской публике представили музыканты группы Entramado.
В составе дуэта певица и флейтистка Лорель Родригес и композитор-куатрист Джони Леон. Большая часть венесуэльской фольклорной музыки опирается на куатро, как на ритмическую и гармоническую основу. Он используется в большинстве жанров в различных регионах Венесуэлы.
Дуэт Entramado представляет нашу культурную программу в разных странах, в том числе и в Беларуси. Музыканты поют, играют на флейте, а также на традиционном венесуэльском инструменте - куатро. Со стороны посольства - это еще один жест подтверждения нашей дружбы, солидарности с белорусским народом. Мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество во всех сферах.
Для меня огромная честь находиться здесь в Беларуси и участвовать в данном музыкальном проекте, который является нашей культурной программой. И хочу также отметить, что специально для белорусской публики я с волнением впервые представляю свое новое произведение.
Дуэт Entramado представлял Венесуэлу в таких странах, как Бразилия, Аргентина, Мексика, Испания, Франция, Австрия, Турция и Китай, а теперь и в Беларуси.
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