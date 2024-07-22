Концерт венесуэльской музыки прошел в минском Доме дружбы, что представили белорусской публике?

Дуэт Entramado представляет нашу культурную программу в разных странах, в том числе и в Беларуси. Музыканты поют, играют на флейте, а также на традиционном венесуэльском инструменте - куатро. Со стороны посольства - это еще один жест подтверждения нашей дружбы, солидарности с белорусским народом. Мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество во всех сферах.

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси