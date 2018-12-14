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Концертной программой французское посольство в Беларуси завершило культурный сезон года

"Французские хиты" в Минске. Концертной программой французское посольство в Беларуси завершило культурный сезон года. А это и дни франкофонии, и выступление в Минске балета Марселя, и участие в фестивалях "ТЕАРТ" и "Лістапад". Специальный гость концерта - шансонье из Франции Люка. Он сам пишет и исполняет песни, однако основная часть репертуара - известные песни французского шансона. В этом году Люка со своими музыкантами создал новый спектакль под названием "В сердце французской песни".

В концертной программе "Французские хиты" также участвовали белорусские музыканты: Государственный камерный оркестр Беларуси, группа "Атлантика" и Константин Горячий.

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