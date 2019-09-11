Концертный тур в честь композитора Евгения Глебова завершился в Минске

Масштабный концертный тур ко дню рождения народного артиста СССР и БССР Евгения Глебова завершился накануне. Духовой оркестр Академии музыки дал финальный open-air в Минске, на площадке Верхнего города. Услышать саундтреки к белорусским фильмам 60-ых - 70-ых годов пришло несколько сотен человек. Концерт стал фактически живой озвучкой к кадрам из "Дикой охоты короля Стаха", "Саши-Сашеньки", "Я родом из детства" и других лент золотого фонда киностудии "Беларусьфильм". Именно к ним композитор Глебов написал ряд авторских партитур. За 10 дней оркестр побывал в 7 городах Беларуси.



Проект "Музыкальное наследие Родины" - обладатель гранта спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.