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Концерты для всей семьи дарят музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании в концертном зале "Верхний город"

Мелодии на Рождество вовсю звучат и в Минске. Праздничные концерты продолжают дарить музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании. Сегодня сразу два выступления. В программе - эксклюзивная коллекция рождественских хитов в исполнении Академического хора и симфонического оркестра Белтелерадиокомпании! Зрителей ожидают знаменитые вальсы Штрауса, балеты Чайковского, а также саундтреки из кинофильмов.


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Концерт для всей семьи. Я думаю, концерт будет понятен и музыка, которая прозвучит, будет понятна как взрослым, так и детям. И вечерний концерт - будет музыка более серьезного плана. Произведения популярные с рождественской тематикой. Будут звучать известные рождественские мелодии. Будут звучать знаменитые произведения известных композиторов. Солист - Виктор Кистень. Так что мы будем играть и с органом и также вместе с оркестром будет петь хор известные рождественские мелодии.
Александр Высоцкий, главный дирижер Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании

Обе программы прозвучат в

концертном зале "Верхний город"

в

15:00

и

18:00.

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