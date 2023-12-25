Концерты для всей семьи дарят музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании в концертном зале "Верхний город"

Концерт для всей семьи. Я думаю, концерт будет понятен и музыка, которая прозвучит, будет понятна как взрослым, так и детям. И вечерний концерт - будет музыка более серьезного плана. Произведения популярные с рождественской тематикой. Будут звучать известные рождественские мелодии. Будут звучать знаменитые произведения известных композиторов. Солист - Виктор Кистень. Так что мы будем играть и с органом и также вместе с оркестром будет петь хор известные рождественские мелодии.

Александр Высоцкий, главный дирижер Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании