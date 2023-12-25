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Концерты для всей семьи дарят музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании в концертном зале "Верхний город"
Мелодии на Рождество вовсю звучат и в Минске. Праздничные концерты продолжают дарить музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании. Сегодня сразу два выступления. В программе - эксклюзивная коллекция рождественских хитов в исполнении Академического хора и симфонического оркестра Белтелерадиокомпании! Зрителей ожидают знаменитые вальсы Штрауса, балеты Чайковского, а также саундтреки из кинофильмов.
Концерт для всей семьи. Я думаю, концерт будет понятен и музыка, которая прозвучит, будет понятна как взрослым, так и детям. И вечерний концерт - будет музыка более серьезного плана. Произведения популярные с рождественской тематикой. Будут звучать известные рождественские мелодии. Будут звучать знаменитые произведения известных композиторов. Солист - Виктор Кистень. Так что мы будем играть и с органом и также вместе с оркестром будет петь хор известные рождественские мелодии.
Обе программы прозвучат в
концертном зале "Верхний город"
в
15:00
и
18:00.
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