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Копию самого древнего в мире букваря передали гимназии в Слуцке, старейшей в Беларуси

Сотрудникам Национальной библиотеки удалось найти это издание в Лондонской библиотеке. После обработки редкую книгу решили передать слуцкой гимназии № 1. Учебному заведению исполнилось 400 лет.

Четыреста лет назад белорусские монахи создали тот формат букваря, которым мы пользуемся и сегодня. На страницах книги можно найти старинную азбуку. Букварь написан на церковно-славянском языке в местечке Ивье. Но затем книга была вывезена британским коллекционером в Лондон в начале XVII века.

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