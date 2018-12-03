Копию самого древнего в мире букваря передали гимназии в Слуцке, старейшей в Беларуси

Четыреста лет назад белорусские монахи создали тот формат букваря, которым мы пользуемся и сегодня. На страницах книги можно найти старинную азбуку. Букварь написан на церковно-славянском языке в местечке Ивье. Но затем книга была вывезена британским коллекционером в Лондон в начале XVII века.