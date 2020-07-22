Копыль готовится принять День письменности - 2021

В городе заранее начинаются реставрационные работы: после ремонта открылся обновленный загс, напротив - в парке Любви - установили новые архитектурные формы, местами модернизировано уличное освещение. Новый облик приобретут фасады десятков объектов райцентра. А в молодом микрорайоне появится долгожданная детская библиотека.



Город начал свою летопись в далеком 1006 году, он даже старше Минска. Все знаковые исторические события Копыля покажут во время празднования Дня письменности.



