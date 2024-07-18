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Корреспонденты БТ подсмотрели, как снимают новое телешоу "Добрый вечер!", и поделились секретными кадрами

Уже в эту субботу, 20 июля, телеканал"Беларусь 1" представит зрителям новый проект "Добрый вечер!".

Таланты из народа соберутся за круглым столом и под аккомпанемент аккордеона и гитары вместе со звездами белорусской и российской эстрады споют всеми нами любимые песни.

Корреспонденты Белтелерадиокомпании раскрыли первые закулисные тайны. Подробности - в видео.

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