Корреспонденты БТ подсмотрели, как снимают новое телешоу "Добрый вечер!", и поделились секретными кадрами

Уже в эту субботу, 20 июля, телеканал"Беларусь 1" представит зрителям новый проект "Добрый вечер!".

Таланты из народа соберутся за круглым столом и под аккомпанемент аккордеона и гитары вместе со звездами белорусской и российской эстрады споют всеми нами любимые песни.